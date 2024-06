POL-OG: Achern, Sasbach - Vorfahrt missachtet

Rastatt (ots) - Ein Frau wurde am Dienstagmittag Opfer eines Trickbetrügers. Der unbekannte Täter klingelte gegen 12:15 Uhr bei einer Dame in der Eschenstraße und behauptete, dass es in der Straße wohl einen Wasserrohbruch gegeben hätte und er den Wasserdruck überprüfen müsse. Er bat offenbar die Frau den laufenden Wasserhahn in der Küche zu beobachten, während er im Bad angeblich etwas überprüfen wolle. ...

