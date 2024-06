POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl auf Baustelle, Zeugen gesucht!

Kuppenheim (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 22:30 Uhr und Dienstag, 6:40 Uhr wurde ein VW Bus sowie ein Mitsubishi von einem Hofraum eines Anwesens in der Friedrichstraße in Bischweier entwendet. Die Diebe gelangten offenbar durch eine Zugangstür in ein Bürogebäude, wo sie die beiden Fahrzeugschlüssel der Autos an sich nahmen. Der VW Bus konnte am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet Rastatt festgestellt und ein ...

