POL-OG: Neuried - Anzeige nach Verkehrskontrolle

Gaggenau (ots) - Ein Schaden von etwa 400 Euro sind das Resultat eines Wohnungseinbruchs am Mittwoch in der Hebelstraße. Unbekannte gelangten zwischen 8:20 Uhr und 18:20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus und verschafften sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsamen Zutritt zu einer im Dachgeschoss liegenden Wohnung. Die Einbrecher durchwühlten offenbar das Schlafzimmer. ...

