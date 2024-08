Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Räuber täuscht Hilfsbedürftigkeit vor - 55-Jähriger festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg:

Die Polizei nahm am Samstagvormittag (17. August) im Wehrdaer Weg einen mutmaßlichen Räuber fest. Er ist verdächtigt gegen 11.00 Uhr, einen 85-jährigen Rentner vor dessen Wohnung seine Hilfsbedürftigkeit vorgetäuscht und anschließend beraubt zu haben. Ein mutmaßlicher Mittäter ist noch flüchtig.

Das Opfer hob gegen 11.00 Uhr an der Sparkasse in der Bahnhofstraße Bargeld ab und ging anschließend zu seiner Wohnung im Wehrdaer Weg. Kaum hatte er seine Haustür zugemacht, klingelte es schon. Vor seiner Tür stand ein Mann und zeigte ihm ein Schild. Auf diesem stand, dass er keine Wohnung habe und pflegebedürftig sei. Anschließend entriss der Unbekannte dem Senior das Bargeld aus der Hemdtasche. Daraufhin fiel der Rentner auf die Treppe und verletzte sich leicht am Arm.

Nachdem der Tatverdächtige flüchtete, informierte der Rentner den Angestellten einer Gebäudereinigung, der sich in der Nähe befand. Zusammen mit einem Kollegen lief der Gebäudereiniger in Richtung Elisabethstraße. Dort sprachen sie einen auffälligen Mann an. Als der Mann hörte, dass die Polizei informiert sei, versuchte er wegzulaufen. Die Angestellten hielten den Mann fest und liefen mit ihm dann zurück in den Wehrdaer Weg. Dort riss er sich letztendlich los und flüchtete in Richtung Wehrda.

Währenddessen konnte die Polizei im Zuge von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen einen 55-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen. Sie stellten bei ihm Bargeld in Höhe von 250 Euro sicher. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg und unter Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten entließen die Beamten den Festgenommenen wieder.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Festgenommen mit einem Komplizen unterwegs war, die ihr Opfer in der Bank beobachteten und im Anschluss bis nach Hause folgten.

Beschreibung des im Wehrdaer Weg flüchtigen Komplizen:

Der Unbekannte soll zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen ungepflegten Dreitage-Bart. Sein Hautteint war etwas dunkler und insgesamt hatte er ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug ein weiß rotes gestreiftes T-Shirt, eine schmutzige beigefarbene lange Stoffhose und weiße Sportschuhe. Er hatte einen schwarz-roten Rucksack dabei.

Wem sind in diesem Zusammenhang ein oder zwei Männer in der Bahnhofsstraße und Wehrdaer Weg aufgefallen? Wem ist der beschriebene Mann auf seiner Flucht in Richtung Wehrda aufgefallen? Zeugen werden erbeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

