POL-MR: Mit Farbbeutel Schützenhaus beworfen+In marburger Fahrschule eingebrochen+Zigarettenautomat gesprengt+Auseinandersetzung in Bauerbach+Beim Rangieren Audi touchiert+Automatenaufbruch scheitert

Breidenbach: Mit Farbbeuteln Schützenhaus beworfen

Unbekannte bewarfen zwischen 20.00 Uhr am Montag (12. August) und 15.00 Uhr am Mittwoch (14. August) mit schwarzen Farbbeuteln die Gebäudefassade eines Schützenvereins. Zudem sprühten sie mit roter Farbe politische Buchstabenkürzel. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat dort in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: In Fahrschule eingebrochen

Auf einen Tresor und Fahrzeugschlüssel hatten es Unbekannte in einer Fahrschule im Rollwiesenweg abgesehen. Die Unbekannten brachen zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag (15. August) und 11.30 Uhr am Freitag (16. August) über ein Fenster der Gebäuderückseite ein. Mit dem Diebesgut suchten sie anschließend das Weite. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Frohnhausen: Zigarettenautomat gesprengt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte gegen 02.10 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße "Im Boden" gesprengt. Anschließend ließen der oder die Täter die Scheingeldkassette mitgehen. Ob der oder die Täter noch Zigaretten entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen der Marburger Kriminalpolizei. Zeugen, die am Sonntag (18. August) gegen 02.10 Uhr verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten der Kriminalpolizei unter 06421/406-0 zu melden.

Marburg-Bauerbach: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung mit Kirmesbezug

Auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus im Hopfengarten gerieten Samstagfrüh (17. August) gegen 03.20 Uhr mehrere Personen in Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Nach ersten Erkenntnissen sei es nach der Kirmes zunächst zu einem Konflikt zwischen zwei Personen gekommen. Als sich der Sicherheitsdienst verbal einmischte, griff einer der Beteiligten die Security an. Daraufhin kamen weitere Personen hinzu, die sich an der Auseinandersetzung beteiligten. Dabei verletzten sich mindestens elf Männer im Alter von 18 bis 39 Jahren, die teilweise in eine Klinik kamen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 31 Jahren eingeleitet. Bei der Überprüfung pusteten sie über 1,4 und 1,6 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg ordnete diese eine Blutentnahme bei den Tatverdächtigen an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain: Beim Rangieren Audi touchiert

In der Brückenstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Rangiermanöver einen geparkten Audi. Der weiße A1 stand dort am Donnerstag (15. August) von 12.45 und 17.45 Uhr. Der linksseitige Heckschaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Ordnungshüter unter 06421/406-0 entgegen.

Lahntal: Automatenaufbruch scheitert

In der Wittgensteiner Straße in Sterzhausen versuchten Unbekannte einen Snackautomaten aufzuhebeln. Die beiden maskierten Personen machten sich am Freitag (16. August) zwischen 03.00 und 03.30 Uhr an dem Automaten zu schaffen. Ohne Beute suchten sie anschließend das Weite. Wem ist das Duo Freitagfrüh in der Wittgensteiner Straße aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

