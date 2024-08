Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verletzte Frau nach Unfall bei Beltershausen in Klinik

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ebsdorfergrund: Verletzte Frau nach Unfall in Klinik

Eine Verletzte und 23.000 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3125 zwischen Ebsdorfergrund und Marburg. Ein 60-jähriger Mann war am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, auf der Landstraße in Richtung Marburg unterwegs. Der im Landkreis Gütersloh wohnende Mann wollte an einer Kreuzung nach links in Richtung Beltershausen abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem SEAT einer 34-jährigen Marburgerin. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie leichte Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsmittel.

