Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld und Münzen+Autofahrerin fährt bei Rauschenberg über Metallstab

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Unbekannter gibt sich als Wasserwerker aus, Komplize stiehlt Bargeld und Münzen - Zeugen gesucht

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch (14. August) in Marburg-Wehrda einen Senior um Bargeld in Höhe von etwa 160 Euro und Münze gebracht. Ein Unbekannter klingelte gegen 14.00 Uhr bei dem Mann in der Cölber Straße und gab vor, dass Leitungswasser überprüfen zu müssen. Dann lenkte der Ganove den Mann im Badezimmer durch ständiges Aufdrehen der Wasserhähne ab, damit sein Komplize durch die offene Haustür kam und aus dem Wohnzimmer Münzen und Bargeld aus einem Portemonnaie einstecken konnte. Als der Bewohner misstrauisch wurde, ging er ins Wohnzimmer und sah den flüchtenden Komplizen. Das Duo flüchte in unbekannte Richtung. Ein Tatverdächtiger hatte gebräunte Haut, einen Dreitagebart, schwarz-graue Haare und war laut dem Zeugen ein südländisch aussehender Typ. Der Unbekannte sei zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle kurze Hose und ein dunkles T-Shirt. Zudem sprach er gebrochenes Deutsch. Sein Komplize war kräftig und hatte einen ausgeprägten Bauchansatz. Wem sind die Männer am Mittwoch in der Cölber Straße und Umgebung aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Rauschenberg: Unbekannter verliert Metallstange - Autofahrerin fährt drüber

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch(14 einen Metallstab mit einer Größer von etwa 40 x 3 cm auf der Landstraße 3073 zwischen Wohratal und Kirchhain offenbar verloren oder hingelegt. Eine nachfolgende BMW-Fahrerin, die gegen 18.00 Uhr auf dieser Strecke in Richtung unterwegs war, fuhr über den auf der Fahrbahn mittig liegenden Stab. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an der Fahrertür. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell