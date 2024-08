POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Wilhelmshaven (ots) - Am 31.07.2024 in der Zeit von 12:30 Uhr - 12:45 Uhr wurde in der Rheinstraße das abgeschlossene Pedelec des Geschädigten entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße 29 26382 Wilhelmshaven Telefon: 04421 942-104 Außerhalb der Geschäftszeit der ...

