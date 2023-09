Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zugeschnappt

Jena (ots)

Mit einer Bisswunde ins Krankenhaus musste am Donnerstagnachmittag ein 9 Monate alter Säugling. Der Vater war mit seinem Sohn, welchen er in einer Trage vor sich trug, in Drackendorf unterwegs. An einer Engstelle begegnete den Beiden eine männliche Person, welche einen nichtangeleinten Hund mit sich führte. Beim Vorbeigehen schnappte der Hund unvermittelt zu und biss dem Kind in den Oberschenkel. Im Anschluss entfernte sich der Tierhalter samt Hund zügig und blieb unbekannt. Zur Beschreibung ist folgendes bekannt: Hundehalter:

männlich, ca. 60 Jahre 165 bis 170 cm graues, lichtes Haar beige bzw. graue Übergangsjacke beige bzw. graue Hose dunkle Schuhe

Hund:

Schäferhund oder Schäferhundmischling Schulterhöhe ca. 60 bis 70 cm flauschiges Fell in dunkler und bernsteinfarbener Musterung

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder gar Angaben zum Tierhalter machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist telefonisch unter 03641 810 und per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 0254781/2023, gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell