Polizei Münster

POL-MS: 19-Jährige bei Alleinunfall auf B 51 schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (21.03., 05:15 Uhr) ist eine 19-jährige Bielefelderin mit ihrem VW Polo auf der Bundesstraße 51 verunfallt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der VW-Fahrerin fuhr sie auf der B 51 in Fahrtrichtung A 43, als sie auf dem Zubringer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug schleuderte nach links in den Baustellenbereich. Dort überschlug es sich mehrfach und kam durch den Aufprall gegen Betonplatten zum Stehen. Anschließend verließ sie ihr Auto. Eine Ersthelferin versorgte die Schwerverletzte, bis Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell