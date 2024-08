Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Marburger Gaststätte+Scheibe der Schwimmhalle in Wetter beschädigt+Biker bespuckt und beleidigt Autofahrer+Lenkrad und Airbag ausgebaut+Motorradfahrer nach Unfall leichtverletzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zu Donnerstag (15. August) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Ockershäuser Allee ein. Sie hebelten zwischen 00.00 und 08.10 Uhr eine Terrassentür auf und brachen im Gebäude Spielautomaten auf. Mit Bargeld, einer Kasse und einem Tresor suchten sie anschließend das Weite. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Wetter: Scheibe der Schwimmhalle beschädigt

In der Schulstraße beschädigte ein Unbekannter eine Scheibe im Eingangsbereich des Hallenbades. Der Vorfall dürfte sich zwischen 16.15 Uhr am Mittwoch (14. August) und 08.00 Uhr am Donnerstag (15. August). Hinweise zum Verursacher des etwa 500 Euro hohen Schadens nehmen die Ermittler der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Biker bespuckt und beleidigt Autofahrer nach Zusammenstoß

Nachdem es Anfang August nach einem Unfall in der Alten Kasseler Straße zu einem Übergriff kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Als ein 44-jähriger Autofahrer am Montag (05. August) gegen 12.30 Uhr mit seinem Audi von einem Firmengrundstück fahre wollte, stieß er mit einem auf dem Gehweg fahrenden unbekannten Radfahrer zusammen. Unmittelbar danach bespuckte und beleidigte der Biker den Audi-Fahrer. Nachdem der Unbekannte den Mann auch noch anpackte, verschloss dieser Fenster und Türen des Fahrzeuges. Daraufhin warf der Biker dann sein Rad gegen den PKW. Der 44-Jährige fuhr danach davon und informierte die Polizei. Der Unbekannte sei zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen. Er hatte schwarze, kurzgeschnittene Haare, sprach deutsch mit Akzent und war ohne Fahrradhelm unterwegs. Wer hat den Übergriff beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Radfahrers machen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Lenkrad und Airbag ausgebaut

Auf das Lenkrad inklusive Airbag eines Opels hatte es ein Dieb auf dem Grundstück eines Autohändlers in der Gisselberger Straße abgesehen. Der Unbekannte machte sich zwischen 18.00 Uhr am Mittwoch (14. August) und 07.30 Uhr am Donnerstag (15. August) an dem silberfarbenen Corsa zu schaffen und baute das Lenkrad und den Airbag aus. Hinweise zum Dieb nehmen die Beamten der Kriminalpolizei i in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Biedenkopf: Motorradfahrer verletzt

Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung einen Motorradfahrer nach einem Unfall in der Lindenstraße in eine Klinik. Eine 35-jährige Frau aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein war mit ihrem Seat am Donnerstag (15. August) gegen 11.10 Uhr in der Lindenstraße in Richtung Mühlweg unterwegs. Als sie nach links in Richtung Bundesstraße 62 einbiegen wollte, stieß sie mit einem von links kommenden 55-jährigen Kraftradfahrer aus Biedenkopf zusammen. Der Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich dabei am Knie.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell