POL-DN: Einbruch in Kita - Zeugen gesucht

Langerwehe (ots)

Zwischen Donnerstag (20.06.2024) und Freitag (21.06.2024) brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in der Antoniusstraße in Langerwehe ein. Am Freitagmorgen bemerkte die Leiterin der Kindertagesstätte, dass sich jemand Zugang zur Kita verschafft hatte und verständigte die Polizei. Diese stellte fest, dass sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten. Die Täter entwendeten einen Tresor samt Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Donnerstag, 20.06.2024, 16:15 Uhr, und Freitagtag, 21.06.2024, 09:15 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

