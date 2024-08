Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Nach Auffahrunfall in Neustadt flüchten drei Insassen aus Polo+Werkzeuge aus Gartenhütte gestohlen+15-Jähriger nach Unfall schwerverletzt+Reifen auf Parkplatz zerstochen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt: Nach Auffahrunfall flüchten Insassen aus Polo - Zeugenaufruf

Nachdem es am Freitag zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 454 kam und mindestens drei Fahrzeuginsassen flüchteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 36-jährige Fiat-Fahrerin waren gegen 18.10 Uhr auf der Marburger Straße in Richtung Stadtallendorf unterwegs. Als ein vor ihn fahrender Fahrzeugführer nach links abbiegen wollte, hielten die beiden mit ihren PKW an. Der Fahrer eines VW Polo fuhr auf den Fiat auf, welcher in der Folge auf den Mercedes aufgeschoben wurde. Unmittelbar danach flüchtete mehrere Personen aus dem Polo und flüchteten in Richtung eines angrenzenden Wohngebietes. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei zwei Männer im Alter von 28 und 30 Jahren fest. Bei den beiden Männern ergaben sich Hinweise auf den Einfluss von Alkohol und Drogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg ordnete diese eine Blutentnahmen bei den zwei Männern an. Während der Fahndungsmaßnahmen teilte ein Anwohner der Hopfenstraße mit, dass seine Frau dort einen jungen Mann mit einer blutigen Verletzung im Gesichtsbereich gesehen hätte. Fahndungsmaßnahmen nach diesem Unbekannten verliefen bisher negativ.

Wem sind nach dem Unfall die flüchtenden Personen aufgefallen?

Wer kann Hinweise auf die Identität eines jungen Mannes mit einer frischen Gesichtsverletzung geben?

Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Stadtallendorf unter 06428/9305-0 entgegen.

Ebsdorfergrund: Werkzeuge aus Gartenhütte entwendet

Auf ein Baugerüst, einen Grill, eine Kettensäge und Werkzeuge hatten es Diebe in einer Gartenhütte in der Straße "An der Ziegelei" in Ebsdorf abgesehen. Der oder die Täter brachen nach ersten Erkenntnissen zwischen Samstag (10. August) und Samstag (17. August) ein Vorhängeschloss auf. Mit der Beute suchten sie anschließend das Weite. Wer hat in diesem Zusammenhang dort verdächtige Personen und /oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nehmen die Ordnungshüter der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Stadtallendorf: 15-jähriger Rollerfahrer nach Unfall in Klinik

Mit einer Kopfverletzung und einer Verletzung am Bein brachte die Besatzung eines Rettungswagens einen 15-jährigen Rollerfahrer aus Stadtallendorf nach einem Unfall in eine Klinik. Der Jugendliche war am Montag (19 August) gegen 13.10 Uhr auf einem Fußweg vom Amselweg kommend in Richtung Elsterweg unterwegs. An der Kreuzung Starenweg/Elsterweg kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem Opel eines 22-Jährigen aus Stadtallendorf, der im Starenweg unterwegs war. Der Junge flog auf die Windschutzscheibe und anschließend auf die Straße. Die Sachschäden an beiden Fahrzeugen werden auf über 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall Montagmittag beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Reifen zerstochen

Auf dem Parkplatz der Bundesstraße 3 zwischen Marburg-Süd und Marburg-Mitte zerstach ein Unbekannter die vier Reifen eines BMW. Der Unbekannte machte sich am Sonntag (18. August) zwischen 08.00 und 11.00 Uhr an dem silberfarbenen 5er zu schaffen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

