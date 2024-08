Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sommerfest im Polizeioldtimer Museum Marburg am 25. August

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg-Biedenkopf:

Gerne übermitteln wir auf Wunsch des Polizeioldtimer Museums die nachfolgende Information. Rückfragen sind bitte alle unmittelbar an das Polizeioldtimer Museum zu richten (info@polizeioldtimer.de)

Am Sonntag, 25 August, feiert der Polizei-Motorsport-Club Marburg (PMC) sein allseits beliebtes Sommerfest mit einem großen Rahmenprogramm. Am letzten Feriensonntag in Hessen bieten Marburger Museumsmacher in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ein wirkliches Highlight mit außergewöhnlichen Attraktionen. Es soll für die hessischen Schüler und Schülerinnen ein krönender Abschluss der Sommerferien sein.

Die ehrenamtlichen Macher des Museums wollen insbesondere den zahlreichen Kindern am letzten Ferientag etwas Besonderes bieten. Natürlich sind auch einige Attraktionen für die Erwachsenen dabei, z. B. die über 100 historischen Polizeifahrzeuge, die natürlich besichtigt werden können. Daneben stehen auch wieder einige historische Feuerwehrfahrzeuge bereit.

Zum Rahmenprogramm an diesem Tag steht neben dem Wasserwerfer-Einsatz insbesondere für die Kids wieder die Mitfahrt im Polizeibeiwagen-Motorrad an oberster Stelle. Genauso dürften für die kleineren Besucher ein Kinderkarussell und das Kinderschminken ein ganz besonderes Erlebnis sein. Aber das ist noch nicht alles, in der Kinderspielarena mit Hüpfburg und Wasserspielen können sich die Kids auch richtig austoben.

Im Fahrsimulator des B.A.D.S. kann man überprüfen, wie es ist, wenn man unter Alkohol oder Drogen Auto fährt. In die gleiche Richtung zielt der Infostand zur Aktion BOB ab, einer Aktion der Polizei gegen Alkohol am Steuer. Hier kann man bei der ein oder anderen praktischen Übung selbst am eigenen Leib spüren, wie unfähig man als Fahrzeugführer wird, wenn man Alkohol und Drogen zu sich genommen hat. Infos zur Aktion MAX beziehen sich auf Mobilität im Alter. Die mittelhessische Initiative "Gemeinsam für Respekt im Einsatz" stellt sich vor, sie wirbt für gegenseitige Wertschätzung und setzt dabei ganz bewusst auf die Stärkung des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft.

Nach einer Begrüßung, kurzen Ansprachen und Ehrungen gg. 11:30 Uhr, zu der auch Innenminister Roman Poseck erwartet wird, beginnt das weitere Rahmenprogramm ab ca. 14 Uhr. Geboten werden dann zunächst die akrobatischen Vorführungen auf Motorrädern der Kradstaffel des PMC. Die immer wieder sehenswerte alltägliche Praxis-Arbeit mit den Polizeihunden können die Besucher gegen 15:30 Uhr bewundern.

Natürlich kann es bedingt durch das Wetter oder einen Einsatz Änderungen im Zeitablauf geben. Übrigens, der Eintritt ist frei und für ausreichend Verpflegung ist gesorgt.

Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 in Richtung des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar (Cyriaxstr. 103). Weitere Infos zum Museum und seinen aktuellen Veranstaltungen finden Sie in unseren Sozialen Netzwerken des Museums und natürlich auf www.polizeioldtimer.de

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell