Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schwarzer PKW nach Unfall auf der B 3 gesucht+Parplatzrempler beim Discounter+Schmuck und Bargeld aus Kellerwohnung in Cölbe gestohlen+Strohballen in Dagobertshausen in Brand gesetzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Fahrer oder Fahrerin eines schwarzen PKW nach Unfall auf B3 gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag (19. August) gegen 13.30 Uhr waren ein 27-jähriger Audifahrer aus Korbach und ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld auf der rechten Fahrspur der Bundesstraße 3 von Stadtallendorf kommend in Richtung Marburg unterwegs. Plötzlich wechselte ein unbekannter Autofahrer vor der Abfahrt Biedenkopf/Bundesstraße 62 von der linken auf die rechte Fahrspur. Der Korbacher musste seinen Audi abbremsen und der Bielefelder fuhr mit seinem Krad auf den Audi auf. Der Biker stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Nach ersten Erkenntnissen soll der oder die Fahrerin des unbekannten PKW nach etwa 150 Meter angehalten, ausgestiegen sein und offenbar in Richtung der Unfallstelle geschaut haben. Anschließend sei die Person wieder eingestiegen und davongefahren. Bei dem Fahrzeug soll es sich um nen schwarzen Mittelklassewagen handeln.

Der Biker kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei schätzt die Schäden an den Fahrzeugen auf etwa 10.000 Euro.

Welcher Verkehrsteilnehmer ist an dem Unfall vorbeigefahren? Wer kann Angaben zu dem auf dem Standstreifen haltenden schwarzen Mittelklassewagen und dem Fahrer oder der Fahrerin machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Dautphetal: Parkplatzrempler

Einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro beklagt der Besitzer eines Audis, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Aldi-Parkplatz in der Gladenbacher Straße gegen die Front des schwarzen Q 5 fuhr. Das Auto stand dort am Montag (19. August) zwischen 16.00 und 16.10 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0.

Cölbe: Schmuck und Bargeld aus Kellerwohnung gestohlen

Aus der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Vogelhecke" stahl ein Unbekannter Schmuck und Münzen. Der Einbrecher verschaffte sich am Dienstag (20. August) zwischen 16.15 und 22.00 Uhr offenbar über ein gekipptes Fenster Zugang zur Wohnung. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Marburg: Strohballen in Brand gesetzt

Nachdem Unbekannte am Samstag auf einem Feld in Dagobertshausen Strohballen in Brand setzten, sucht die Marburger Kriminalpolizei nach Zeugen. Gegen 17.40 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über das Feuer. Insgesamt brannten auf einem Wiesenstück in der Nähe der dort befindlichen Reitsporthalle zehn Strohballen. Die Feuerwehr kümmerte sich darum und ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus. Wem ist dort vor dem Brand etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

