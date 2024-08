Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte klauen Heubündel

Queienfeld (ots)

In der Zeit vom 30.07.2024 bis 31.07.2024, 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Heubündel von der Wiese einer Streuobstplantage in der Gemarkung Queienfeld. Der Pächter hatte zuvor das Gras gemäht, zu Heu aufgearbeitet und in Bündel gepresst. Einen Teil transportierte er ab. Als er die restlichen Heubündel am nächsten Morgen holen wollte, waren sie verschwunden. Der Entwendungsschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0208140/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell