LPI-SHL: Motorradfahrer stürzt in Kurve

Reichenhausen (ots) - Ein 27-jähriger Motorradfahrer fuhr Sonntagabend auf der Landstraße zwischen Reichenhausen und Frankenheim, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve zu Fall und seine Maschine letztendlich im Straßengraben zum Stillstand kam. Er verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. ...

