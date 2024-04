Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wildkamera "fängt" Einbrecher

Kaiserslautern (ots)

Mit Hilfe einer sogenannten Wildkamera hat ein Anwohner der Kantstraße am Wochenende einen besonderen "Fang" gemacht. Wie der 37-Jährige am Sonntag bei der Polizei meldete, waren in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Gegenstände aus seinem Kellerraum verschwunden. Er installierte deshalb eine Kamera, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Am Sonntag erfüllte das Überwachungsgerät seinen Zweck: Die Kamera zeichnete eine Person auf, die sich am Schloss des Kellerverschlags zu schaffen macht, in den Raum eindringt und mit einer Flasche Limonade wieder herauskommt.

Dank der Aufnahmen konnte der 37-Jährige der Polizei nun ganz konkrete Hinweise auf den Täter geben. Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls zu. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell