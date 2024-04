POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt am Sonntagmorgen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Wagen in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Das Auto stand von Freitagabend, 22 Uhr; bis Samstagmorgen, 9 Uhr, vor der Hausnummer 95. Die Langfinger entwendeten aus dem Wageninneren neben Militärkleidung und -Ausrüstung auch eine Kamera samt Equipment. Der Wert des Diebesguts dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht ...

