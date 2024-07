FW Mainz: Update 2: Bombenfund in Mainz an der Paul-Denis-Straße: Entschärfung voraussichtlich am Donnerstag, 4. Juli 2024

Feuerwehr Mainz

Mainz (ots)

Wie berichtet, wurde im Rahmen von Baumaßnahmen angrenzend an das Gelände des Weltkulturerbes Alter Jüdischer Friedhof an der Paul-Denis-Straße im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld am Dienstagnachmittag (2. Juli 2024) eine 500 Kilogramm schwere britische Weltkriegsbombe gefunden. Der sofort informierte Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz, die Polizei sowie die Feuerwehr sichteten den Bombenfund und haben entschieden, dass der Blindgänger am Donnerstag, 4. Juli 2024, entschärft werden muss.

Die Arbeiten an einem fast drei Meter hohen Schutzwall aus rund 120 Tonnen Sand, der den Evakuierungsradius auf 500 Meter begrenzt, laufen auf Hochtouren. Ein Führungsstab arbeitet, gemeinsam mit vielen Ämtern, Behörden und Unternehmen, an einem Großeinsatz am Donnerstag mit weit über 300 Einsatzkräften. Es werden Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes sowie der Polizei im Einsatz sein.

Aufgrund der Sperrungen, auch im Bahn- und Personennahverkehr, wird es bereits am Donnerstagvormittag zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, den Evakuierungsbereich sowie die Alt- und Neustadt weiträumig zu umfahren.

Für alle zu evakuierenden Personen wird, gemeinsam mit der Mainzer Mobilität, ein kostenloser Bus-Shuttle zum Hauptbahnhof und zur Betreuungsstelle (Sporthalle Am Großen Sand) von 7:30 Uhr bis 9 Uhr eingerichtet. Der Fahrplan ist im Anhang sowie auf der Sonderseite unter www.mainz.de veröffentlicht.

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, nicht den Notruf für Fragen zur Evakuierung oder Verkehrsmaßnahmen zu wählen. Obwohl ein Bürgertelefon geschaltet wurde kam es zu zahlreichen Anrufen dieser Art am Notruf, die die Leitung für echte Notfälle blockierten. Bitte nutzen Sie das Bürgertelefon unter der 06131-12 46 34.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Entschärfung erst nach einer Kontrolle des kompletten Evakuierungsbereichs begonnen werden kann. Alle Verzögerungen durch eine nicht bis 9 Uhr erfolgte Evakuierung, verlängern die Maßnahmen. Wie lange die Entschärfung an sich dauert, ist nicht absehbar, da nach erfolgter Evakuierung vom Kampfmittelräumdienst noch Vorbereitung zur Entschärfung direkt an der Bombe durchgeführt werden müssen.

Für die Vertreter:innen der Presse:

Eine mobile Pressestelle ist ab Donnerstag, 8 Uhr vor dem Polizeipräsidium Mainz (Valenciaplatz 2, 55118 Mainz) eingerichtet. Dort stehen Ansprechpartner für Medienvertreter:innen bereit. Nur von hier aus können Sie die Fußtrupps nach erfolgter Sperrung beim Kontrollgang begleiten. Auch werden Sie von dort aus nach - hoffentlich erfolgreicher - Entschärfung zur Fundstelle geführt, wo Bürgermeister Günter Beck, Einsatzkräfte und Kampfmittelräumdienst für O-Töne bereitstehen. Bitte beachten Sie, dass am Donnerstag nur öffentliche Parkplätze in der Goethestraße zur Verfügung stehen.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung aller Personen, die zur mobilen Pressestelle kommen werden, um unseren Kräfteeinsatz entsprechend zu planen. Anmeldungen bitte formlos an sarah.heil@stadt.mainz.de Eine Bestätigung können wir derzeit nicht senden, wir bitten um Verständnis.

Die Website der Stadt Mainz, www.mainz.de, wird fortlaufend mit Informationen ergänzt, bitte nutzen Sie auch diese Informationsmöglichkeit.

