Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Unwettereinsätze

Mainz (ots)

Unwettereinsätze

Auch in den Landkreisen Mainz-Bingen, Alzey-Worms und dem Stadtgebiet Mainz waren die Feuerwehren tätig. Ab ca. 00:03 Uhr liefen die ersten Notrufe in der Leitstelle ein. In der Regel handelte es sich um unwetterbedingte Einsätze, wie Wasser im Keller, Ast auf Fahrbahn oder Fahrbahn unter Wasser. Zusätzlich alarmierten Brandmeldeanlagen, häufig aufgrund Wassereintritts in die Elektronik oder private Rauchmelder die Einsatzkräfte. Auch technische Hilfeleistungen wie vom Wasser bedrohte Tiere wurden von den Freiwilligen Feuerwehren der Landkreise sowie den hauptamtlichen und freiwilligen Einsatzkräften des Stadtgebiets Mainz bearbeitet. Derzeit bilanzieren wir 83 Einsätze für den Kreis Mainz-Bingen, 31 Einsätze für den Kreis Alzey-Worms und 8 Einsätze im Stadtgebiet Mainz. Die Wetterlage hat sich zum jetzigen Zeitpunkt beruhigt und die Wehren bearbeiten noch alle Restarbeiten.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell