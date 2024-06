POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Herforst (ots) - Bisher unbekannte Täter brachen am 25.06.2024 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr vier Firmenfahrzeuge auf dem Firmengelände einer Stahlbaufirma in Herforst auf und entwendeten hauptsächlich hochwertige Elektrowerkzeuge. Die Schadenssumme dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg ...

mehr