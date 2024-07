Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler mit hohem Sachschaden

Roßleben (ots)

Am 19.07.2024 gegen 11:42 Uhr wurde über einen automatisierten Notruf, einen sogenannten E-Call, Polizei und Rettungsdienst über einen Verkehrsunfall in Roßleben an der Kreuzung Gärtnereistraße / Am Schlifter informiert. Ein 23 jähriger Fahrer eines Mercedes missachtete die Vorfahrt eines auf der Industriestraße befindlichen 59 jährigen Fahrers eines Mercedes. Hierdurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Da die Situation anfangs unklar war, wurden Rettungskräfte mit entsandt. Durch diese konnte festgestellt werden, dass die Unfallbeteiligten unverletzt waren. An den Fahrzeugen selbst entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 13.000,- EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell