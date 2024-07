LPI-NDH: Vielzahl an Wildunfällen

Sondershausen (ots) - Am Freitag, den 19.07.2024, kam es im Zeitraum von 17:00 Uhr bis ca. 17:19 Uhr zur Entwendung eines Verkehrszeichens in der Wilhelm-Külz-Straße in Sondershausen. Durch vier jugendlich aussehende Personen wurde ein 30 km/h Schild, das im Rahmen der Baumaßnahmen an der Alexander-Puschkin-Promenade aufgestellt wurde, entwendet. Die Personen entfernten sich anschließend fußläufig mit dem Beutegut. Da sie durch Anwohner im Nahbereich mit dem Zeichen ...

