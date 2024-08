LPI-SHL: Motorrad übersehen

Suhl (ots) - Der Fahrer einer schwarzen und vermutlich getunten Simson-Star nahm Samstagnachmittag an der Moped-Ausfahrt einer Jubiläumsveranstaltung in Suhl teil. Dabei vollzog er, obwohl sich andere Verkehrsteilnehmer in der unmittelbaren Nähe befanden, auf der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße einen "Wheelie", fuhr ausgedehnte Schlangenlinien und beschleunigte und bremste mehrfach stark. Andere Kleinkraftradfahrer mussten ...

mehr