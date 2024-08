Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rücksichtsloser Mopedfahrer - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Der Fahrer einer schwarzen und vermutlich getunten Simson-Star nahm Samstagnachmittag an der Moped-Ausfahrt einer Jubiläumsveranstaltung in Suhl teil. Dabei vollzog er, obwohl sich andere Verkehrsteilnehmer in der unmittelbaren Nähe befanden, auf der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße einen "Wheelie", fuhr ausgedehnte Schlangenlinien und beschleunigte und bremste mehrfach stark. Andere Kleinkraftradfahrer mussten deshalb ausweichen und bremsen. Als ein Polizeibeamter auf einem Polizeimotorrad auf ihn aufmerksam wurde, flüchtete er über den Gehweg und mit Vollgas durch den Fußgängertunnel. Der Motorrad-Polizist konnte einen 38-Jährigen als Fahrer des "Stars" erkennen, brach die Verfolgung, aber, um andere nicht zu gefährden, ab. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den gefährlichen Fahrmanövern des Mannes geben können oder sogar selbst durch seine rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0207113/2024 beim Inspektionsdienst Suhl.

