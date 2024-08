LPI-EF: Heimspiel des FC Rot-Weiß Erfurt gegen den Halleschen FC

Erfurt (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in der Erfurter Inenstadt zu zwei Versammlungen unter den Mottos "Digitalen Kontrollstaat in die Schranken weisen" sowie "Antirassistische Demo". Diesen wohnten insgesamt ca. 900 Personen bei. Die Versammlungen verliefen weitgehend störungsfrei mit kurzzeitigen Einschränkungen des Straßen- und Straßenbahnverkehrs.(LH) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr