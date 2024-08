LPI-EF: Veranstaltungslagen in der Stadt Erfurt

Erfurt (ots) - Am Samstagmorgen gelang einem unbekannten Täter der Einbruch bei einer gemeinnützigen Organisation. Der Einbrecher wurde jedoch in den späten Nachtstunden während seiner Tatbegehung gestört und flüchtete vom Ort des Geschehens. Wenige Stunde später wagte der Täter einen weiteren Einbruchsversuch und entwendete Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (LH) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

