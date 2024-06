POL-PDTR: Diebstahl und Sachbeschädigung

Föhren (ots) - In den frühen Morgenstunden am 14.06.2024 kam es in Föhren zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner des Hauses konnten aufgrund eines Rauchmelders frühzeitig gewarnt werden und das Haus rechtzeitig verlassen. Lediglich eine Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf die anderen Wohnungen verhindert ...

mehr