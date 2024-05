Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Autoscheiben eingeschlagen

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bickenbach (ots)

Aktuellen Ermittlungen zufolge schlugen Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwoch (29.5.) und Donnerstag (30.5.) an insgesamt fünf geparkten Autos jeweils eine Scheibe ein. Aus den Fahrzeugen, die im gesamten Ort verteilt abgestellt waren, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 1000 Euro. Zeugen, die in der Angelegenheit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten unter der 06157/9509-0 mit den Ermittlern des Kommissariats 42 aus Pfungstadt in Kontakt zu treten.

