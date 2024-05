Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Auf der Suche nach Wertgegenständen

Autos im Visier Krimineller

Eppertshausen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (30.5.) hatten bislang unbekannte Täter mehrere Autos, die in der Schulstraße abgestellt waren, im Visier. Auf bislang unbekannte Weise öffneten die Kriminellen die geparkten Fahrzeuge, ohne einen Schaden zu verursachen. Den Innenraum der Fahrzeuge durchsuchten sie anschließend nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es ihnen in nur einem von fünf Fällen, unter anderem Bargeld und ein Mobiltelefon zu entwenden. Das Kommissariat 21/22 nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

