Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle räumen Peugeot Vivario aus

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwochmorgen (29.5.) und Donnerstagabend (30.5.) Arbeitsmaschinen aus einem weißen Peugeot Vivario entwendeten, suchen die Ermittler des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Gewaltsam brachen die Unbekannten die Fahrertür des in der Marienburgstraße geparkten Fahrzeugs auf, um in den Innenraum zu gelangen. Dort entwendeten sie unter anderem Arbeitsmaschinen der Marke "Hilti" und "Rems" im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend ergriffen sie mit ihrer Beute unentdeckt die Flucht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

