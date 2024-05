Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Radheim: Mehrere Wahlplakate beschädigt

Polizei nimmt zwei jugendliche Tatverdächtige fest

Schaafheim-Radheim (ots)

Eine Streife der Polizeistation Dieburg hat am Donnerstag (30.5.) zwei jugendliche Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen. Kurz nach Mitternacht alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete, dass sich eine Gruppe von Jugendlichen an mehreren Wahlplakaten in der Hauptstraße zu schaffen machen. Umgehend wurde daraufhin nach den Beschriebenen gefahndet. Hierbei konnten Polizeistreifen zwei der Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Die beiden 17 Jahre alten Jugendlichen waren stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei beiden einen Wert von über ein Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Eltern übergeben. Sie werden sich nun in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen zu möglichen Mittätern dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell