Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Audi gesucht + E-Bike geklaut

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach: Audi gesucht

Unfallfluchtermittler der Biedenköpfer Polizei suchen nach einer Unfallflucht in Gladenbach nach einem dunklen Audi. Dessen unbekannter Fahrer verursachte nach derzeitigen Erkenntnissen am Donnerstag (22.8.) gegen 14 Uhr einen Unfall in der Karl-Waldschmidt-Straße. Das Auto, das eventuell dunkelrot gewesen sein soll, streifte Zeugenangaben zufolge einen in Höhe eines Spielplatzes geparkten Citroen. Dieser wurde dabei auf der Fahrerseite beschädigt. Statt sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950 entgegen.

Marburg: E-Bike geklaut

Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl sucht die Polizei in Marburg. Gegen 3.50 Uhr heute Morgen klaute ein Unbekannter ein schwarzes Pedelec der Marke "Bulls" aus dem Flur eines Fitnessstudios. Das Studio befindet sich in einem Einkaufszentrum in der Universitätsstraße. Dank vorhandener, technischer Systeme konnte der Besitzer des Fahrrads dieses im Bereich des Georg-Gassmann-Stadions orten. Dort fand er sein Fahrrad später auf, vom Dieb fehlte jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Unbekannten auf dem schwarzen Fahrrad mit grünem Streifen und dicker Bereifung zwischen der Universitätsstraße und dem Stadion gesehen? Wer kann Hinweise zur Identität des Fahrraddiebs geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06461/92950 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell