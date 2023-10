Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Sperrung des Flughafens Weeze und zeitweilige Einstellung des Flugbetriebs

Weeze (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 14:45 Uhr, wurde in einem Gastronomiebetrieb innerhalb des Flughafengebäudes des Airport Weeze eine herrenlose Umhängereisetasche mit unbekanntem Inhalt festgestellt. Nachdem die Tasche weder durch Lautsprecherdurchsagen, noch durch Sichtung der Videoaufzeichnungen zugeordnet werden konnte, wurde das Terminal geräumt und die Passagierabfertigung sowie der Abflugbetrieb eingestellt. Zur Überprüfung der Tasche wurde ein Entschärfer der Bundespolizei hinzugezogen. Dieser konnte nach Untersuchung und Begutachtung die Tasche als ungefährlich einstufen. Der Flugbetrieb im Terminal wurde gegen 18:00 Uhr wieder aufgenommen. Für den Zeitraum der Sperrung des Terminals wurden ca. 200 wartende Passagiere außerhalb des Terminals durch Hilfsorganisationen betreut. In drei zwischenzeitlich gelandeten Flugzeugen, welche abgesetzt vom Terminal abgestellt wurden, verblieben die Fluggäste bis zur Entwarnung in den Flugzeugen.

