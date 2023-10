Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch/Neukirchen-Vluyn - Illegale Einfuhr von Drogen

Festnahme durch das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT)

Goch/Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Montag (16. Oktober 2023) gegen 13:00 Uhr beabsichtigte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam, an der Ausfahrt Goch der Autobahn 57 ein Fahrzeug zu kontrollieren und gab Anhaltezeichen. Der Fahrer des Wagens mit auswärtigen Kennzeichen setzte seine Fahrt zunächst fort, woraufhin die Beamten die Verfolgung des Peugeot aufnahmen. Erst am Autobahnparkplatz "Dong" hielt der Fahrer an, ergriff aber sofort weiter zu Fuß die Flucht. Die Einsatzkräfte stellten ihm nach und konnten den 23-jährigen Mann aus Tirana (Albanien) noch auf dem Rastplatz festnehmen. In dem Pkw, den die Beamten sicherstellten, fanden sie über eineinhalb Kilogramm Cannabis.

Die Kriminalpolizei Moers übernahm die Ermittlungen. Sie führten den 23-Jährigen einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamtinnen und Beamten der niederländischen nationalen Politie Oost Nederland, der Koninklijken Marechaussee Zevenaar, der Bundespolizeiinspektion Kleve sowie der Kreispolizeibehörde Kleve. Die Beamten handeln dabei nach den Vorgaben des Deutsch-Niederländischen Justizvertrages sowie des Vertrages von Enschede. Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell