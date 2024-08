Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tresor und Bargeld aus Firma gestohlen+Einbrüche im Landkreis+Messingplatte gestohlen+Zeugenaufruf nach exhibitionistischen Handlungen+Schwerverletzte Frau aufgefunden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf-Wallau: Tresor und Bargeld gestohlen

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro hinterließ ein Unbekannter, nachdem er in der Ludwig-Grebe-Straße in Wallau in eine Werkzeugbaufirma einbrach. Der Einbrecher schlug zwischen 13.00 Uhr am Samstag (24. August) und 19.00 Uhr am Sonntag (25. August) ein Fenster im ersten Obergeschoss ein. Im Gebäude durchsuchte er sämtliche Räume. Mit einem Tresor und Bargeld suchte er anschließend das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Kirchhain: Einbruch in Biogasanlage

Auf Bargeld hatten es Unbekannte in der Biogasanlage in Kirchhain-Stausebach abgesehen. Sie gelangten Sonntagfrüh auf das Gelände und machten sich an einem Fenster des Gebäudes zu schaffen. Aus einer Kasse entwendeten sie Bargeld. Die Alarmanlage löste gegen 02.40 Uhr aus. Wem ist dort Sonntagfrüh (25. August) gegen 02.40 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 zu melden.

Marburg: Messingplatte an der Elisabethkirche gestohlen

Auf dem Kirchenplatz der Elisabethkirche stahlen Unbekannte die Messingplatte eines Brunnens. Der Diebstahl der etwa 0,3x1,5 Meter großen Platte dürfte sich zwischen 11.00 Uhr am Donnerstag (22. August) und 16.00 Uhr am Freitag (23. August) ereignet haben. Wer hat dort in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Zeugenaufruf nach exhibitionistischen Handlungen

Nachdem die Polizei gegen zwei Unbekannte wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben, suchen die Ermittlerinnen nach Zeugen.

Am Freitag (23. August) gegen 14.00 Uhr kam ein unbekannter Mann in der Wolffstraße vom Bürgersteig aus zwischen zwei geparkten Autos hervor und zeigte einer 19-Jährigen aus Cölbe, die mit ihrem Motorrad auf ihre Freundin wartete, sein Geschlechtsteil. Als die Frau ihn ignorierte, ging er zur Brücke in Richtung Mensa weiter. Der Unbekannte hatte dünneres braunes Haar, die zurückgebunden waren. Sein Erscheinungsbild war eher ungepflegt. Er hatte einen leichten Baueinsatz und war maximal 1,75 Meter groß.

In einem Hauseingang der Straße "Am Grün" manipulierte ein bislang unbekannter Mann an seinem Geschlechtsteil. Zwei Passantinnen bemerkten den Sittenstrolch, als sie dort am Samstag (24. August) gegen 01.45 Uhr vorbeiliefen. Wenig später zündete er sich eine Zigarette an und lief in Richtung Universitätsstraße. Der Unbekannte war hellhäutig, zwischen 40 und 50 Jahren alt, 1,85 Meter groß und hatte einen Bauchansatz. Seine Haare waren grau und etwas länger. Er trug eine kurze helle Jeans und ein schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck auf dem Rücken. Wem sind im Marburger Stadtgebiet die beschriebenen Personen ebenfalls aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Motorraddiebstahl

Auf ein Motorrad des Herstellers KTM hatte es ein Unbekannter in der Straße Ketzerbach abgesehen. Das schwarze Fahrzeug stand dort zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag (22. August) und 09.00 Uhr am Freitag (23. August). Wem ist das Motorrad mit Lippstädter Kennzeichen (LP) aufgefallen? Hinweise nehmen die Ordnungshüter in Marburger unter 06421/406-0 entgegen.

Wetter: Schwerverletzte Frau in Oberndorf aufgefunden

Nachdem eine 53-jährige Frau in Oberndorf mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden wurde, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Ein Zeuge entdeckte die Frau Sonntagabend gegen 21.10 Uhr und informierte die Rettungsleitstelle. Die 53-Jährige lag in der Ortsstraße bewusstlos auf einem E-Scooter und hatte eine Kopfverletzung. Mit einem Rettungswagen kam die Frau in eine Klinik, in der sie letztendlich operiert werden musste. Wie sich die Frau die Kopfverletzung zugezogen hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wem ist die Frau Sonntagabend in der Ortsstraße mit einem oder auf einem E-Scooter aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

