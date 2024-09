Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (356/2024) Farbschmierereien in Bad Sachsa - Kabelverteilerschränke betroffen, Täter unbekannt

Göttingen (ots)

Bad Sachsa

Zwischen dem 1. August und 4. September 2024

BAD SACHSA (jk) - In Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) sind zwischen dem 1. August und 4. September mehrere Kabelverteilerschränke beschmiert worden. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Sachbeschädigungen erfolgten an der Steinstraße, Sportplatzweg/Ecke Pommernstraße und an der Bahnhofstraße. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Sachsa, Telefon 05523/95279-0

