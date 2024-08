Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- 54-jähriger Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Speyer (ots)

Am Dienstag, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße ein Arbeitsunfall bei dem ein 54-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Im Rahmen eines Entladevorgangs mittels Ladekran stürzte ein Wassertank von einem LKW hinab und traf den 54-Jährigen im Kopfbereich. Dieser erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht. Die genauen Umstände des Unfalls sind Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen.

