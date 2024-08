Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Am Dienstag wurden durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 11:20 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Straße Im Erlich überwacht. Gemessen wurden hier ca. 30 Fahrzeuge, wovon lediglich zwei Verkehrsteilnehmer mit gemessenen 42 km/h zu schnell unterwegs waren. Von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr fanden Geschwindigkeitsmessungen in der Fritz-Ober-Straße statt. Von ca. 50 gemessenen Fahrzeugen, fuhren drei Pkw-Fahrer zu schnell. Bei erlaubten 30 km/h lag der höchste gemessene Wert bei 52 km/h. Neben den fünf Geschwindigkeitsverstößen verwarnten die Beamten zwei Pkw-Fahrer wegen eines nicht getragenen Sicherheitsgurtes. Zudem wurden bei einem Fahrzeug nachträgliche Veränderungen festgestellt, sodass die Betriebserlaubnis des Pkws erloschen ist.

