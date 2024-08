POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitsmessungen in der Dürkheimer Straße

Neuhofen (ots) - In der Nacht von Montag, 12.08.2024, auf Dienstag, 13.08.2024, mussten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt zu einem nicht alltäglichen Einsatz. Mehrere Zeugen meldeten via Notruf eine bewusstlose und blutende Person. Am Einsatzort konnte ein 30-jähriger Mann mit stark blutender Kopfwunde, unbekleidet und bewusstlos im ...

mehr