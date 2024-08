Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfahrt missachtet, Motorradfahrer schwer verletzt

Mutterstadt (ots)

Am Montag, den 12.08.2024, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die L530 von Ludwigshafen-Maudach kommend in Fahrtrichtung Mutterstadt. Zeitgleich fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto von der B9 ab und wollte nach links in Fahrtrichtung Mutterstadt auf die L530 auffahren. Dabei übersah der 20-Jährige den bevorrechtigten Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den darauffolgenden Sturz zog sich der Motorradfahrer mehrere Brüche in Hand und Arm zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 EUR.

