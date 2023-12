Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Unter Einfluss von Alkohol und Drogen Unfall gebaut

Otterstadt (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor 21:30 Uhr, fuhr eine 34-jährige Frau mit einem PKW in der Speyerer Straße in Richtung des Otterstadter Kreisels. Auf Höhe der Einmündung zur Lindenstraße kam die Frau von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und Kollidierte mit einem dort angebrachten Verkehrszeichen. Im Anschluss streifte sie mit der rechten Fahrzeugfront die Mauer eines Anwesens in der Kreuzgasse und ein anliegendes Dickicht. Bei der Fortsetzung ihrer Fahrt in Richtung des Kreisels verlor der PKW der 34-Jährigen Betriebsstoffe, sie überfuhr noch einen Grünstreifen und einen Radweg, bis sie schließlich das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters abstellte. Aufgrund von wahrgenommenem Alkoholgeruch bei der Frau wurde mit ihr ein Test durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 1,30 Promille. Ferner wurden bei ihr drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Bei der Durchsuchung der Frau fanden die eingesetzten Beamten drogentypische Konsumutensilien mit Anhaftungen von Amphetamin. Der Frau wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, ihr Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Die Feuerwehr wurde verständigt und kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt, dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell