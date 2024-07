Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Mehrere Aufgriffe in grenzüberschreitender Tram

Weil am Rhein (ots)

Innerhalb weniger Stunden nahm die Bundespolizei eine mit Haftbefehl gesuchte Flüchtige fest und wies einen Mann zurück, der am Vortag in die Schweiz zurückgeschobene wurde.

Am Mittwochmittag, dem 10. Juli 2024 befand sich eine 49-Jährige in der grenzüberschreitenden Straßenbahnlinie am Grenzübergang Weil am Rhein -Friedlingen, als sie von Einsatzkräften der Bundespolizei kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen die rumänische Staatsangehörige bestand. Wegen des Vorwurfs mehrere Straftaten wie Betrug, Erschleichen von Leistungen und Diebstahl begangen und danach untergetaucht zu sein, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte die Gesuchte einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt für Frauen.

Kurz darauf versuchte ein am Tag zuvor von Deutschland in die Schweiz zurückgeschobener sri-lankischer Staatsangehöriger mit der Tram einzureisen. Da gegen ihn ein Einreiseverbot für Deutschland bestand, wurde ihm die Einreise verweigert. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Einreisesperre ein und wies den 41-Jährigen in die Schweiz zurück.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell