Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss Freundin geschlagen und aus Fenster gesprungen

Neuhofen (ots)

In der Nacht von Montag, 12.08.2024, auf Dienstag, 13.08.2024, mussten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt zu einem nicht alltäglichen Einsatz. Mehrere Zeugen meldeten via Notruf eine bewusstlose und blutende Person. Am Einsatzort konnte ein 30-jähriger Mann mit stark blutender Kopfwunde, unbekleidet und bewusstlos im Innenhof eines Mehrfamilienhauses vorgefunden werden. Dort wurde er bereits von Ersthelfern versorgt. Die 25-jährige Lebensgefährtin des Mannes gab an, dass man zuvor gemeinsam verbotene Substanzen (LSD) konsumiert habe. Danach erlitt ihr Lebensgefährte eine Psychose. Es entstand Streit zwischen dem Paar, in dessen Verlauf der Mann seiner Lebensgefährtin mit der Faust ins Gesicht schlug und ihr die Nase brach. Als die 25-Jährige bei den Nachbarn um Hilfe bat, lief der 30-Jährige in den Hausflur, öffnete das Fenster des 2. Stocks und sprang hinaus. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und befindet sich noch immer im Koma. Die Lebensgefährtin wurde zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Gegen beide Beteiligten wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem erwartet den 30-Jähirgen zusätzlich eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

