POL-HAM: Schaden an Opel - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hamm-Herringen (ots) - Bei seiner Rückkehr vom Sport stellte der Fahrer eines schwarzen Mercedes am Mittwochabend, 12. Juni, einen frischen Schaden am Fahrzeug fest. Er hatte das Auto von 19.30 Uhr bis 21 Uhr am Fahrbahnrand in der Frankenstraße abgestellt. Der unbekannte Verursacher hinterließ den Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro an der linken Fahrzeugfront und floh schließlich vom Unfallort. Hinweise zum Unfall ...

