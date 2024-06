POL-HAM: Zeugen nach Unfallflucht in Frankenstraße gesucht

Hamm-Heessen (ots) - Im Kreisverkehr an der Ahlener Straße ist es am Mittwoch, 12. Juni, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Kleinkraftrad-Fahrer gekommen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 46-jährige Hammer passierte den Kreisel gegen 6.45 Uhr vom Frielicker Weg aus. Zeitgleich fuhr dort von der Ahlener Straße in Richtung Ahlen der 57 Jahre ...

