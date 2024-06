Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrräder und weiteres Diebesgut sichergestellt - Kontrolle am Nordenwall

Hamm-Mitte (ots)

Bei Kontrollen in der Parkanlage am Nordenwall stellten Einsatzkräfte der Polizei Hamm am Dienstag, 11. Juni, um 16 Uhr und um 19.30 Uhr zwei Fahrräder und weiteres mutmaßliches Diebesgut sicher.

Bei der Kontrolle eines 48-jährigen Mannes um 16 Uhr stellte sich nicht nur heraus, dass es sich bei dem mitgeführten Fahrrad um offensichtliches Diebesgut handelte, auch in den Fahrradtaschen wurden die Beamten fündig. Bei den beiden darin befindlichen Laptops handelte es sich offensichtlich ebenfalls um Diebesgut, so dass gegen den 48-Jährigen Strafverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet wurden.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierten die Beamten ein weiteres Fahrrad in der Parkanlage. Auch in diesem Fall besteht der Verdacht, dass dieses zuvor von einem 44-Jährigen entwendet wurde.

Das mutmaßliche Diebesgut stellten die Beamten sicher. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell