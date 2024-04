POL-MS: 20-Jähriger nach Diebstahl in Untersuchungshaft - Videoaufnahmen überführen Täter

Münster (ots) - Am Mittwoch (03.04., 12:55 Uhr) haben Polizisten einen 21-jährigen Tatverdächtigen nach einem Diebstahl mit einem Messer in einem Supermarkt in Hiltrup festgenommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge beobachtete ein Ladendetektiv, wie der Beschuldigte mehrere Getränke und Lebensmittel im Markt an der Bergiusstraße entwendete. Der Detektiv sprach den 21-Jährigen an und hielt ihn bis zum Eintreffen der ...

