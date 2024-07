POL-SU: Gesuchter Mann festgenommen

Siegburg (ots) - Am Donnerstagabend (18. Juli), gegen 23:00 Uhr, wurde der Polizeileitstelle im Rhein-Sieg-Kreis ein brennendes Fahrzeug vor einem Autohaus an der Wahnbachtalstraße in Siegburg gemeldet. Als die hinzugerufenen Polizisten eintrafen, stand ein Mercedes Citan Tourer bereits in Vollbrand, der kurze Zeit später auf einen weiteren daneben geparkten Mercedes übergriff. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ...

mehr